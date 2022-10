Regno Unito: Banca d'Inghilterra amplia gli acquisti di titoli per contenere inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Inghilterra è nuovamente intervenuta per cercare di contenere l’inflazione annunciando l’acquisto di Gilt, i bond inglesi, sino a 5 miliardi di sterline (circa 5,6 miliardi di euro). Le operazioni, riferisce l’ente regolatore, inizieranno oggi e riguarderanno i gilt britannici legati all'inflazione, noti anche come “linker”. L'annuncio dell’ente regolatore arriva poche ore prima che il Debt Management Office britannico, l’ufficio di gestione di flusso di cassa e debito del governo britannico, avvii l’emissione sul mercato di 900 milioni di sterline (circa un miliardo di euro) di linker con scadenza nel 2051. "L'inizio di questa settimana ha visto un ulteriore significativo repricing del debito pubblico del Regno Unito, in particolare dei gilt indicizzati", ha riferito la Banca d’Inghilterra in una nota. "La disfunzione in questo mercato e la prospettiva di dinamiche di 'svendita' rappresentano un rischio materiale per la stabilità finanziaria del Regno Unito", ha aggiunto l’ente monetario. (Rel)