Libia: portavoce governo di Tripoli, segnalare fine mandato Dabaiba è un'ingerenza inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo politico libico, che ha dato vita al governo di unità nazionale del premier Abdulhamid Dabaiba, è un affare puramente libico, sotto l'egida delle Nazioni Unite, e non impone ai libici alcuna forma specifica di soluzione senza il loro consenso o contro la loro volontà. Pertanto, i ripetuti tentativi di segnalarne la scadenza sono un'ingerenza inaccettabile negli affari libici e un invito al vuoto, alla divisione e alla guerra. Sono state le parole del portavoce del governo di unità nazionale (Gun), Mohamed Hammouda, in una conferenza stampa in risposta alle dichiarazioni del ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, e dell’omologo greco, Nikos Dendias, sulla Libia, durante la quale hanno parlato della fine del mandato del governo di unità nazionale e hanno chiesto alle Nazioni Unite di prendere una posizione chiara nei suoi confronti. Hammouda ha affermato che l'incontro tra i due ministri ha discusso la questione libica nonostante l'assenza di un rappresentante libico con un tentativo di sottovalutare il diritto dei libici a proteggere i propri interessi. Il ministro degli Esteri egiziano ignora intenzionalmente la posizione delle Nazioni Unite e degli attori internazionali, secondo cui dovrebbero esserci elezioni nazionali in Libia e il rifiuto di qualsiasi altra soluzione, ha concluso Hammouda.(Lit)