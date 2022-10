Ecuador: governo stanzia 350 milioni dollari annui contro malnutrizione infantile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ecuador investirà 350 milioni di dollari all'anno nella lotto contro la malnutrizione infantile. Lo riferisce il presidente della Repubblica, Guillermo Lasso. "Agire contro la malnutrizione infantile è uno dei principali obiettivi dell'attuale governo ecuadoriano per favorire lo sviluppo delle varie fasi nelle comunità rurali e urbane del territorio ecuadoriano", ha detto Lasso nel suo discorso a margine delle commemorazioni per l'Indipendenza di Guayaquil. "Abbiamo un milione e mezzo di ecuadoriani adulti che ricevono il nostro sostegno diretto", ha aggiunto il presidente. Secondo il governo l'Ecuador è il secondo Paese della regione con più alto tassi di malnutrizione infantile. Mentre la media dell'America Latina è del 9 per cento, in Ecuador sono tre su 10 i bambini a rischio, circa 220mila bimbi. (Brb)