Francia: ministro Trasporti, non consentiremo che scioperi nelle raffinerie proseguano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese non consentirà che gli scioperi in corso da settimane nelle raffinerie proseguano. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Clement Beaune all’emittente radiofonica “Rmc”. Oltre il 60 per cento della capacità di raffinazione della Francia è stata messa fuori servizio a causa degli scioperi, facendo salire i prezzi del diesel e spingendo il Paese ad aumentare le importazioni di carburante. L'azione sindacale, guidata dal sindacato francese Cgt, ha colpito principalmente le raffinerie e i depositi della major petrolifera francese TotalEnergies, ma anche gli impianti del gigante statunitense Exxon Mobil in Francia. "C'è solo una via d'uscita ed è quella di porre fine allo sciopero", ha detto Beaune, aggiungendo che il governo chiederà a TotalEnergies di estendere per diversi giorni il suo programma di sconti sui prezzi del carburante.(Frp)