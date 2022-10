Reddito cittadinanza: Patuanelli, vero problema è che lo ha fatto il M5s (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla crisi energetica, Patuanelli ha spiegato: "Bisogna intervenire sul prezzo dell'energia, con un sostegno che tutti gli Stati membri devono poter dare alle loro famiglie e alle loro aziende per il costo aumentato dell'energia e con un price cap a livello europeo. L'Europa si è dimostrata ancora una volta, e mi dispiace perché in epoca Covid non era così, l'Europa degli egoismi, dei veti e quant'altro. L'Europa sta vivendo questa crisi in maniera asimmetrica, con alcuni Paesi colpiti e altri no. Chi non è colpito da questa crisi, dice: 'Sai che c'é? Ne approfitto per farmi un po' di gas'". (Com)