Algeria: capo Assemblea nazionale riceve ambasciatore Ungheria, focus su cooperazione e crisi regionali

- Il presidente dell'Assemblea nazionale del popolo, la camera bassa del parlamento algerino, Ibrahim Boughali, ha ricevuto ieri presso la sede del parlamento, Gyorgy Pantos, ambasciatore dell'Ungheria. Lo ha riferito l’organismo legislativo algerino, secondo cui Boughali ha sottolineato che l'Algeria, dopo aver ratificato la legge sugli investimenti, fornisce incentivi interessanti. Per Boughali, Algeria e Ungheria possono costruire un buon partenariato, soprattutto nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù. Durante l'incontro, il presidente della camera bassa del parlamento algerino ha ribadito l'adesione di Algeri alla legittimità internazionale e ai regolamenti delle Nazioni Unite come quadro per la risoluzione dei conflitti. Inoltre, ha sottolineato "la sua ferma posizione a sostegno del popolo palestinese, così come il suo sostegno al diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi, oltre ai suoi sforzi per cercare di risolvere il conflitto libico con mezzi pacifici, e la sua posizione sul conflitto russo-ucraino che si basa sulla necessità di tornare alla negoziazione e al dialogo". (Ala)