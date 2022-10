Qatar-Kazakhstan: emiro Al Thani da oggi in visita per rafforzare le relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, inizia oggi una visita in Kazakhstan dove incontrerà il presidente Kassym-Jomart Tokayev per discutere delle relazioni tra i due Paesi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa qatariota “Qna”, secondo la quale l’emiro parteciperà alla Conferenza sull'interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia (Sica). Durante la sua visita, Al Thani terrà diversi incontri per discutere del rafforzamento della cooperazione nel settore del commercio, dell’economia e degli investimenti e di diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. (Res)