Francia: Le Maire, soluzione a scioperi nelle raffinerie deve arrivare "nelle prossime ore"

- La soluzione per porre fine agli scioperi in corso da settimane nelle raffinerie francesi deve essere trovata nelle prossime ore. Lo ha detto il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire all’emittente radiofonica “Franceinfo”. Le Maire ha detto che il governo è pronto ad aspettare "alcuni giorni, non settimane", perché i sindacati e le aziende coinvolte trovino una soluzione. In caso contrario, ha proseguito il ministro, il governo francese non avrà altra scelta che intervenire direttamente per porre fine agli scioperi. "I nostri connazionali non devono essere vittime collaterali" di questa situazione, ha aggiunto Le Maire. (Frp)