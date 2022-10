Malesia: riprende l’esportazione di polli, ma limitata rispetto al livello precedente il divieto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia ha ripreso oggi l’esportazione di polli, dopo il divieto imposto il primo giugno per stabilizzare le forniture e i prezzi interni. La revoca del divieto, ha spiegato il ministro dell’Agricoltura e delle industrie alimentari, Ronald Kiandee, sarà graduale. Inizialmente sarà esportabile il 50 per cento dei 3,6 milioni di polli al mese che il Paese esportava prima del blocco. Il 98 per cento dei polli vivi esportati dalla Malesia era diretto verso Singapore. L’8 giugno il divieto era stato parzialmente allentato: Kuala Lumpur aveva consentito l’export di polli ruspanti e neri, confermando però il bando per i broiler, i polli comuni allevati per la produzione di carne, i più importati nel mercato singaporiano. La città-Stato attende la ripresa delle consegne entro la fine della settimana.(Fim)