Ucraina: presidente Duma russa Volodin, a Kiev c'è un "regime terrorista"

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "si è messo sullo stesso piano di Osama bin Laden e altri terroristi internazionali". Lo ha affermato il presidente della Duma di Stato (camera bassa del parlamento russo), Vjacheslav Volodin, su Telegram. In particolare, l'esponente istituzionale russo ha accusato l'Ucraina di aver bombardato le infrastrutture critiche delle centrali nucleari di Zaporizhzhia e di Kursk, di aver ucciso dei personaggi pubblici e del "sabotaggio" del Ponte di Crimea. "Il regime di Kiev è diventato terrorista (...) I politici dei Paesi occidentali che sostengono il regime di Zelensky sponsorizzano il terrorismo. A questo proposito, voglio ricordare la regola conosciuta in tutto il mondo: con terroristi non si negozia", si legge nel messaggio del presidente della Duma. (Rum)