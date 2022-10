Omicidio Cave: uccise moglie, in Appello Brigida punta a riduzione pena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In corte d’appello a Roma, oggi, Antonio Brigida tenterà di ottenere uno sconto all’ergastolo che la prima corte d’assise di Roma gli ha inflitto a febbraio. Brigida, il 7 maggio 2019, nella sua casa a Cave, comune alle porte di Roma, ha scaricato un intero caricatore della sua pistola sul corpo della moglie Carmen Vernica, uccidendola. I due si stavano lasciando e, quella mattina, sarebbero state le ultime ore di convivenza. E lo sono state, ma purtroppo non come lei sperava: non una nuova vita, ma la morte. Omicidio premeditato con l’aggravante della crudeltà è il reato per il quale in primo grado, l’uomo è stato condannato all’ergastolo. Nel corso del dibattimento, Brigida ha ammesso l’omicidio anche perché, i carabinieri, al loro arrivo in casa, lo hanno trovato ancora con la pistola in mano. “Non ho detto nulla – aveva ricostruito l’uomo dinanzi alla corte d’assise -, ho trovato mia moglie che stava in bagno e le ho sparato”, con l'arma che deteneva regolarmente per uso sportivo. Un fatto efferato che si cala in un contesto familiare complesso e caratterizzato da contrasti. (segue) (Rer)