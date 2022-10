Omicidio Cave: uccise moglie, in Appello Brigida punta a riduzione pena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due erano sposati da alcuni anni e con loro ha vissuto, fino a fine 2018, Alexandra, figlia che la donna aveva avuto in una precedente relazione. Brigida, nel corso dell’esame dell’imputato, ha ricostruito la loro relazione dal suo punto di vista, raccontando del carattere forte che la donna ha sempre avuto, ma anche di una relazione tra i due positiva fino all’ottobre 2018, quando, a detta dell’imputato, lei è cambiata repentinamente. Aggressioni, liti e insulti di ogni genere anche davanti testimoni, finanche aggressioni fisiche subìte dall’uomo come l’ultima, proprio la mattina dell’omicidio quando – sempre secondo il suo racconto -, prima delle 7, scagliandogli uno scadenzario, la donna lo aveva ferito al volto. A mezzogiorno ancora una lite, altri insulti e Brigida si è recato prima a casa di una parente per prendere la chiave di una cassaforte, poi nel garage dove deteneva la pistola, si è armato ed tornato in casa per compiere l’omicidio. La linea difensiva del suo avvocato, Loredana Mazzenga, non è stata quella di negare l’omicidio, ma alleggerire il peso della colpa ricostruendo e sottolineando il contesto in cui questo è maturato. Anni di vessazioni e maltrattamenti che hanno provocato, secondo il legale, una “classica reazione da raptus” o per meglio dire, “un omicidio da corto circuito”. Oggi, in corte d’appello, la difesa si gioca tutte le sue carte per ottenere uno sconto di pena consistente. (Rer)