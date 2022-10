Nato: generale tedesco Nawrat, importante difendere il fianco est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Christian Nawrat, comandante della 41ma brigata corazzata dell'esercito tedesco, ha evidenziato l'importanza della difesa del fianco est della Nato. Su questo teatro, la Germania ha iniziato a dispiegare una brigata da combattimento in Lituania, forte di 3-5 mila effettivi, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L'unità sarà di stanza a Rukla su base permanente, con armi e munizioni sul posto. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Nawrat questo segno di solidarietà è estremamente importante e assolutamente necessario. “Siamo consapevoli dell'importanza del compito”, ha affermato il generale. L'ufficiale ha quindi sottolineato che lo schieramento della brigata da combattimento tedesca in Lituania serve a “rassicurare i nostri alleati baltici e a scoraggiare la Russia”. Inoltre, la Germania è “chiaramente” dalla parte degli alleati della Nato. A ogni modo, la maggior parte degli effettivi della brigata da combattimento tedesca in Lituania sarà tenuta pronta in Germania e potrà essere rapidamente trasferita nello Stato del Baltico in caso di tensione. L'unità dovrebbe essere operativa entro dieci giorni. (segue) (Geb)