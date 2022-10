Nato: generale tedesco Nawrat, importante difendere il fianco est (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È un approccio davvero sportivo”, ha osservato il generale Nawrat. Per la “Faz”, le maggiori sfide sono la logistica e la mobilità per lo spostamento di truppe ed equipaggiamento. Secondo i piani, singoli reparti della brigata da combattimento tedesca saranno dispiegati regolarmente in Lituania per addestrarsi con i militari di altri Stati parte della Nato. Al riguardo, Nawrat ha affermato: “Mostriamo presenza attraverso l'addestramento e le esercitazioni”. La prima di queste manovre, “Fast Griffin” è già in corso in Lituania. Entro la metà di ottobre saranno coinvolti circa 200 militari e 50 mezzi sia da combattimento sia da trasporto delle Forze armate tedesche (Bundeswehr). Il contingente si addestrerà con l'esercito del Paese. La brigata da combattimento della Germania in Lituania ha un comando avanzato a Rukla. Da questa base, la Germania guida dal 2017 un battaglione della Nato da 1.600 effettivi, per più della metà provenienti dalla Bundeswehr. (Geb)