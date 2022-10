El Salvador: nove morti per passaggio ciclone "Julia", cinque erano militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno nove persone sono morte in El Salvador a causa del passaggio della tempesta tropicale 'Julia' nel passaggio tra il Mar dei Caraibi e l'oceano Pacifico attraverso il territorio del Nicaragua. Cinque delle vittime sono soldati salvadoregni che sono stati sepolti dal crollo di una casa dove si stavano rifugiando nel municipio di Comasagua. Altre due persone sono morte dopo essere state sepolte sotto un muro nella loro stessa casa a Guatajiagua. Un uomo di 30 anni è deceduto dopo essere stato travolto dalla corrente mentre guidava una moto nel municipio di Armenia. In ultimo un 74enne è morto schiacciato da un albero caduto sulla sua abitazione nel municipio di Caluco. Il ciclone "Julia" si è formato venerdì scorso dinanzi alla penisola de La Guajira, all'estremo nord della Colombia. Da lunedì ha iniziato a muoversi verso le coste nordoccidentali del Nicaragua, dell'Honduras, del Salvador e del Guatemala, mantenendo ovunque - almeno fino a tutta la giornata di oggi - l'allarme sul rischio inondazioni improvvise e smottamenti, in tutta la regione. (Mec)