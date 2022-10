Regno Unito: disoccupazione cala al 3,5 per cento ad agosto, tasso più basso dal 1974

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Regno Unito è sceso al 3,5 per cento nel trimestre fra giugno e agosto, il livello più basso in quasi 50 anni. È quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio di statistica nazionale (Ons), secondo cui si tratta del dato più basso dall'inizio del 1974. Tuttavia, secondo l’Ons la pressione sul livello dei salari rimane, con l'aumento delle retribuzioni regolari che non riesce a tenere il passo con l'aumento del costo della vita. Tenendo conto della crescita dei prezzi, il valore della retribuzione regolare è diminuito del 2,9 per cento, stando ai dati dell’Ons. L'istituto ha riferito che la retribuzione regolare - che esclude i bonus - è cresciuta a un tasso annuo del 5,4 per cento nel periodo da giugno ad agosto, l’aumento più marcato al di fuori del periodo della pandemia di coronavirus.(Rel)