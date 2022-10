Cile: Senato vota oggi accordo per il partenariato transpacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Partito comunista, Daniel Nunez, pur essendo tra quelli che si oppongono all'accordo, ha riconosciuto al canale cileno "Cnn" che, dopo la sconfitta al referendum sulla nuova Costituzione, il governo "è indebolito" e non può opporsi al Trattato. "Se il presidente si ritirasse dal Tpp-11 verrebbe messo al centro delle critiche e oggi purtroppo il governo non ha la forza sufficiente per farlo", ha aggiunto Nunez. L'esecutivo, per scongiurare tuttavia il pericolo di esporsi a un accordo che potrebbe andare contro l'interesse a preservare le risorse naturali del Paese, mira adesso ad ottenere una serie di intese bilaterali con i singoli paesi firmatari attraverso il meccanismo delle "side letters". "Siamo convinti che dobbiamo farci carico della critica e del dibattito internazionale su questo trattato pensando al meglio per il Cile nel caso l'accordo avanzi in Senato", si afferma in un documento inviato dal governo alla sua rete diplomatica commerciale. (segue) (Abu)