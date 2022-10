Honduras: almeno quattro morti per passaggio del ciclone "Julia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro persone sono morte in Honduras a causa della tempesta tropicale 'Julia' nel passaggio tra il Mar dei Caraibi e l'oceano Pacifico attraverso il territorio del Nicaragua. Secondo il quotidiano "El Heraldo", tra i deceduti c'è una ragazza di 22 anni che è stata travolta dalle forti correnti del fiume Bijao a Choloma, nel nord dell'Honduras. Altre tre persone sono morte dopo essere state travolte da un fiume di fango nel municipio di Brus Laguna, a Gracias a Dios. Tra le vittime un uomo di età compresa tra i 25 ei 28 anni e una bambina di sei anni. La terza vittima non è stata ancora identificata. La stampa riferisce anche di centinaia di sfollati, inondazioni e smottamenti in tutto il territorio della Repubblica centroamericana. Le lezioni sono sospese in tutto il Paese e l'aeroporto Ramon Villeda Morales è stato chiuso. (segue) (Mec)