Honduras: almeno quattro morti per passaggio del ciclone "Julia" (2)

- La tempesta si sta muovendo verso nord-ovest tuttavia il dipartimento nazionale per la gestione dei rischi e delle emergenze (Copeco) mantiene l'allerta rossa per dodici provincie del Paese. Il ciclone "Julia" si è formato venerdì scorso dinanzi alla penisola de La Guajira, all'estremo nord della Colombia. Da lunedì ha iniziato a muoversi verso le coste nordoccidentali del Nicaragua, dell'Honduras, del Salvador e del Guatemala, mantenendo ovunque - almeno fino a tutta la giornata di oggi - l'allarme sul rischio inondazioni improvvise e smottamenti, in tutta la regione. (Mec)