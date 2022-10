Serbia: presidente Vucic, proteggeremo Turkish Stream da possibili attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha affermato che la Serbia "rimarrebbe senza elettricità e senza gas" se il gasdotto Turkish Stream fosse distrutto e che Belgrado "proteggerà ulteriormente la conduttura da potenziali attacchi". Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". "Ora proteggeremo ulteriormente la nostra parte di gasdotto, per tutta la sua lunghezza", ha specificato Vucic, "ho parlato con l'Agenzia per la sicurezza e l'informazione (Bia) e la polizia per chiedere il pattugliamento con elicotteri al fine di proteggere il gasdotto da potenziali attacchi, sabotaggi e tutto il resto", ha dichiarato il presidente dopo l'incontro di ieri sera avvenuto a Belgrado con l'omologo degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan. Vucic ha dichiarato che "nessuno ha notato che il presidente della Russia Vladimir Putin ha affermato che qualcuno ha cercato di colpire il gasdotto Turkish Stream per impedirne l'ulteriore flusso di gas", il che significherebbe secondo lui che la Serbia "non avrebbe più né elettricità né gas". (segue) (Seb)