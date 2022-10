Serbia: presidente Vucic, proteggeremo Turkish Stream da possibili attacchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda se fosse stato raggiunto un accordo sulla fornitura di petrolio con gli Emirati Arabi Uniti, Vucic ha affermato di non poter parlare di fornitura di petrolio, ma solo di "piani a lungo termine", aggiungendo che la Serbia "deve importare il petrolio attraverso l'oleodotto adriatico Janaf per i prossimi due anni" e che durante quel periodo "deve aver finito di costruire almeno un'altra conduttura e aver iniziato il progetto per una terza", ha aggiunto. "Dobbiamo creare reti e trovare partnership nella regione e nei porti attraverso i quali avere la consegna del petrolio", ha affermato Vucic. Il capo dello Stato serbo ha infine dichiarato che il prestito degli Emirati Arabi Uniti di un miliardo di dollari sarà disponibile "il giorno dopo che la Serbia avrà completato la procedura sulla ratifica dell'accordo". (Seb)