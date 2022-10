Egitto: delegato all'Onu esprime preoccupazione per aumento rifugiati e sfollati in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante permanente dell'Egitto presso le Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale del commercio e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, Ahmed Ihab Gamal el Din, ha partecipato alla 73esima sessione del Comitato esecutivo dell'Alto commissariato per i rifugiati. Leggendo la dichiarazione del gruppo arabo, il diplomatico ha espresso profonda preoccupazione per il continuo aumento del numero di rifugiati e sfollati in tutto il mondo a seguito di nuove e prolungate crisi umanitarie. L'ambasciatore egiziano ha riferito che il numero ha superato i 100 milioni, l’83 per cento dei quali è ospitato dai Paesi in via di sviluppo. Nonostante gli impatti sociali ed economici a seguito della pandemia di Covid-19 e la devastante crisi economica, i Paesi della regione hanno continuato ad ospitare e proteggere rifugiati e ad adempiere ai propri obblighi in conformità con i principi pertinenti del diritto internazionale, ha concluso. (Cae)