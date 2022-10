Serbia: ambasciatore Ucraina, difficile comprendere decisione di non imporre sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell'Ucraina a Belgrado, Volodymyr Tolkach, ha affermato oggi che è "sempre più difficile per l'Ucraina comprendere la decisione della Serbia di non imporre sanzioni alla Russia" e ha aggiunto che "è ridicolo" confrontare la questione del Kosovo con quella delle quattro regioni ucraine che la Russia ha di recente annesso. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Beta". "Anche se vorremmo vedere la Serbia come un amico e un alleato, è sempre più difficile per noi capire le sue argomentazioni", ha detto l'ambasciatore ucraino a "N1". Lo stesso Tolkach ha aggiunto che si aspetta il sostegno della Serbia attraverso l'adesione alle sanzioni imposte alla Russia, e che questo dimostrerà che "Serbia e Ucraina sostengono gli stessi valori". Riguardo al Piano di consultazione che la Serbia ha recentemente firmato con la Russia a New York, l'ambasciatore ucraino ha detto che da diplomatico "non può criticare questo tipo di cose". (segue) (Seb)