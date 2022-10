Corea del Sud: opposizione polemizza per le esercitazioni congiunte col Giappone (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro è stato preceduto da quello tra i ministri degli Esteri dei due Paesi. Il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi e l'omologo sudcoreano, Park Jin, hanno intrattenuto un colloquio di circa 50 minuti, confrontandosi in merito a "materie di comune interesse", incluse le prospettive di rilancio delle relazioni bilaterali. Un funzionario del ministero degli Esteri sudcoreano ha riferito che i colloqui hanno riguardato anche le dispute storiche alla base del deterioramento delle relazioni tra i due Paesi: Park ha chiesto sforzi sinceri da parte di Tokyo per risolvere in particolare la questione dello sfruttamento del lavoro coreano durante la Seconda guerra mondiale. (Git)