Corea del Nord: Kim Jong-un inaugura grande aziende agricola presso ex sito balistico

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione di una vasta azienda serricola costruita in una base aerea dismessa, utilizzata sino allo scorso anno per il collaudo di missili. Lo hanno riferito oggi i media ufficiali nordcoreani. La nuova Azienda serricola di Ryonpho sorge nella contea orientale di Hamju, e l'inaugurazione di ieri è coincisa con l'anniversario della fondazione del Partito del lavoro, una importante festività nordcoreana. Pyongyang aveva presentato lo scorso dicembre il progetto per la trasformazione della base aerea di Ryonpho in un vasto complesso di serre agricole "altamente automatizzate" estese su una superficie di 280 ettari, definendolo un "modello di civiltà rurale". Prima della dismissione, la base era stata utilizzata per test balistici sino a marzo dello scorso anno. (Git)