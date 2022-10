Giappone: ministro Industria, partecipazione a Sakhalin-1 verrà discussa coi partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone deciderà il futuro della sua partecipazione al vasto progetto di estrazione di petrolio e gas naturale Sakhalin-1 nell'Estremo oriente russo previe consultazioni con i suoi partner. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell'Industria giapponese Yasutoshi Nishimura, ribadendo però che "Sakhalin-1 resta un progetto importante per il Giappone in termini di sicurezza energetica". La scorsa settimana il governo russo ha varato un decreto esecutivo per assumere il controllo della quota del 30 per cento del progetto appartenuta ad Exxon Mobil, che ha deciso di abbandonare la Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Nishimura ha ricordato oggi che in ogni caso, la questione interessa al momento le sole forniture di gas naturale, dal momento che Tokyo ha interrotto le importazioni di petrolio greggio dalla Russia lo scorso maggio. (segue) (Git)