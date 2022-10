Malesia: elezioni anticipate, ex premier Mahathir prevede schiacciante vittoria dell'Umno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di sciogliere il parlamento, il primo ministro della Malesia ha atteso la presentazione della legge di bilancio del 2023, lo scorso venerdì 7 ottobre. La legge prevede misure di austerità a fronte del rischio di un rallentamento dell’economia nazionale e globale. “Il bilancio 2023 punta a garantire condizioni favorevoli e ad assicurare un equilibrio tra le necessità economiche e il consolidamento fiscale”, ha spiegato in un rapporto il ministro delle Finanze Tengku Zafrul Aziz, aggiungendo che il governo svilupperà “politiche appropriate per resistere a qualsiasi shock esterno”. Il governo ha rivisto al rialzo la previsione di crescita economica per il 2022, da una forbice del 5,3-6,3 per cento a una del 6,5-7 per cento, ma si aspetta un rallentamento del Pil al 4-5 per cento per il prossimo anno. Per questo, la spesa prevista per il 2023 è pari a circa 80 miliardi di dollari, inferiore rispetto agli 83 miliardi di dollari del bilancio 2022. (segue) (Fim)