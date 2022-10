Malesia: elezioni anticipate, ex premier Mahathir prevede schiacciante vittoria dell'Umno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre secondo le stime dell’esecutivo, le entrate dovrebbero diminuire del 4,4 per cento nel 2023 attestandosi a 272,6 miliardi di ringgit (poco meno di 60 miliardi di dollari), ma il deficit fiscale dovrebbe ridursi al 5,5 per cento del Pil rispetto al 5,8 per cento di quest’anno. L’intenzione del governo di Kuala Lumpur è di mettere a punto un piano di revisione delle spese e di riduzione dei sussidi, da concedere solo ai gruppi più vulnerabili per un ammontare previsto di 42 miliardi di ringgit (9 miliardi di dollari) nel 2023. Diversi osservatori ritenevano che il primo ministro Ismail Sabri Yaakob avrebbe varato una manovra economica espansiva con l’obiettivo di consolidare i propri consensi in vista delle elezioni anticipate, che si terranno probabilmente entro la fine dell'anno. (Fim)