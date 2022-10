Ucraina: pressioni sul Nepal da Usa e Regno Unito prima del voto in sede Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Regno Unito hanno intensificato le pressioni diplomatiche sul Nepal a poche ore da un voto dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in merito alla recente annessione di quattro regioni ucraine da parte della Russia. Lo scrive il quotidiano "Kathmandu Post", secondo cui una richiesta esplicita di voto contro la Russia è stata rivolta al primo ministro nepalese Sher Bahadur Deuba dal ministro di Stato britannico per Medio Oriente, Asia Meridionale e Nazioni Unite, Lord Ahmad, nel corso di un colloquio in videoconferenza. La portavoce del ministero degli Esteri nepalese, Sewa Lamsal, ha confermato che il colloquio è avvenuto, senza fornire però ulteriori dettagli. Secondo il quotidiano nepalese, anche gli Stati Uniti premono su Katmandu per ottenere un voto contrario alla Russia in sede Onu: la sottosegretaria di Stato agli Affari politici Victoria Nuland, in particolare, avrebbe tentato di ottenere un colloquio con il ministro degli Esteri nepalese Narayan Khadka, che però avrebbe declinato "per problemi di agenda". (Inn)