Corea del Sud: esportazioni in calo del 20,2 per cento all'inizio di ottobre

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato una brusca contrazione nei primi dieci giorni di ottobre, in calo del 20,2 per cento su base annua. E' quanto emerge dai dati pubblicati oggi dal Servizio delle dogane sudcoreano, che evidenziano una significativa flessione della domanda internazionale di chip. Le spedizioni in uscita sono ammontate a 11,8 miliardi di dollari tra l'1 e il 10 ottobre scorsi, rispetto ai 14,8 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2021. Le importazioni hanno registrato a loro volta una flessione, che è stata però più contenuta: meno 11,3 per cento, a 15,6 miliardi di dollari, risultando in un deficit commerciale di 3,8 miliardi di dollari nella prima decade di ottobre. (segue) (Git)