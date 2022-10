Corea del Sud: esportazioni in calo del 20,2 per cento all'inizio di ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato un deficit delle partite correnti nel mese di agosto per la prima volta in quattro mesi, a causa del sensibile rallentamento delle esportazioni e dell'aumento dei prezzi di importazioni essenziali come il petrolio greggio e le materie prime. E' quanto emerge dai dati pubblicati dalla banca centrale di quel Paese. La bilancia delle partite correnti sudcoreana ha registrato ad agosto un passivo di 3,05 miliardi di dollari, dopo aver chiuso il mese di luglio con un attivo di 790 milioni di dollari. L'ultimo passivo, di 79,3 milioni di dollari, risaliva al mese di aprile. (segue) (Git)