Ucraina: “Politico”, Ue vuole fornire 1,5 miliardi di euro di aiuti al mese nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sta lavorando a un piano per fornire all’Ucraina 1,5 miliardi di euro al mese nel 2023 in sostegno al bilancio nazionale. Lo ha appreso il portale d’informazione “Politico” dalle sue fonti. Lo scorso maggio l’Ue ha promesso di versare 9 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria a Kiev. Tuttavia, finora soltanto 6 miliardi hanno ottenuto l’assenso dei Paesi membri dell’Ue e solamente un miliardo è già stato erogato. L’Ucraina stima che il suo buco di bilancio l’anno prossimo sarà di circa 3,5 miliardi di dollari al mese e gli Stati Uniti hanno già promesso di coprire 1,5 miliardi di dollari, chiedendo agli alleati di fare altrettanto. La Commissione Ue sta discutendo con i ministri delle Finanze come fornire il sostegno. Secondo quanto hanno riferito le fonti a “Politico”, la cifra definitiva e la natura degli aiuti – prestiti o sovvenzioni – sono ancora oggetto di trattativa. Proposte potrebbero comunque essere avanzate già la prossima settimana o prima della conferenza sulla ricostruzione del Paese prevista a Berlino per il 25 ottobre. (Beb)