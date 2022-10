Governo: Tajani (FI), nascerà dopo il Consiglio europeo del 20 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che il nuovo governo nascerà dopo il Consiglio europeo del 20 ottobre. Adesso dobbiamo lavorare sui progetti, qua non è una corsa alle poltrone altrimenti gli italiani pensano che tutto sia legato a una divisione col 'Manuale Cencelli'". Lo ha detto il deputato e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a "Quarta Repubblica" su Rete4. E in tema di ministri ha osservato: "Dobbiamo trovare le persone migliori in grado di poter affrontare l'emergenza che ci troviamo di fronte in tanti settori". (Rin)