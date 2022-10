Usa: Senato, presidente commissione Esteri chiede di interrompere cooperazione con Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Esteri del Senato Usa, il democratico Bob Menendez, ha chiesto al governo federale di sospendere la cooperazione con l’Arabia Saudita, dopo il taglio alla produzione petrolifera pari a due milioni di barili al giorno annunciato la settimana scorsa dai Paesi Opec+. In una nota, il senatore democratico ha aggiunto che la decisione favorirà l’economia russa durante la guerra in Ucraina. “Gli Stati Uniti devono sospendere immediatamente qualsiasi forma di cooperazione con l’Arabia Saudita, includendo anche la vendita di armi e la collaborazione in materia di sicurezza, a parte quella strettamente necessaria per difendere il personale Usa”, ha detto, aggiungendo che la decisione annunciata la settimana scorsa dai Paesi Opec+ è “terribile, e aiuterà a finanziare la guerra del presidente Vladimir Putin in Ucraina”. In questa situazione, ha continuato, non è possibile “giocare da entrambi i lati della barricata: o si sostiene il resto del mondo libero, o si sostiene un criminale di guerra che sta tentando di cancellare un intero Paese”. Menendez ha aggiunto che la commissione Esteri non approverà più alcuna forma di collaborazione con Riad, finché i Paesi Opec+ non annulleranno la decisione della settimana scorsa. (Was)