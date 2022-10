Iraq: Usa, fondamentale avviare un dialogo che ponga fine a stallo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno fa, i cittadini iracheni hanno votato nella speranza di vedere formato un governo che riflettesse la loro volontà e le loro aspirazioni, ma da allora i leader del Paese non sono stati in grado di risolvere le loro differenze politiche. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “Gli Stati Uniti ribadiscono la necessità di un dialogo che ponga fine alla violenza e che consenta di superare questo stallo”, ha detto, ribadendo la determinazione di Washington ad aiutare l’Iraq a tornare sulla via della crescita economica, sostenendo il Paese nel contrasto al terrorismo. (Was)