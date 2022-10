Usa: assistente segretaria Leaf in Medio Oriente fino al 22 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente del segretario di Stato Usa per il Vicino oriente, Barbara Leaf, si recherà in Egitto, negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait e in Qatar da oggi (11 ottobre) fino al 22 ottobre. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Leaf andrà prima in Egitto, dove incontrerà rappresentanti del governo e della società civile per discutere le misure da prendere per garantire la stabilità regionale. Negli Emirati, l’assistente segretaria incontrerà i rappresentanti del governo per discutere la situazione in Yemen e la necessità di mantenere una tregua. In Kuwait e in Qatar, Leaf discuterà il futuro della cooperazione economica e la sicurezza regionale. (Was)