Usa: sindacato respinge accordo con compagnie ferroviarie, si riapre ipotesi sciopero

- Un sindacato che rappresenta circa 12 mila lavoratori del settore ferroviario statunitense non ha accettato l’accordo raggiunto il mese scorso tra le associazioni e le compagnie per il trasporto merci su rotaia, mediato dalla Casa Bianca. Il rifiuto da parte del sindacato Bmwed (Brotherhood of maintenance of way employes division of the teamsters) riapre l’ipotesi di uno sciopero delle ferrovie a livello nazionale: una prospettiva che avrebbe impatti fortemente negativi sull’economia. “I lavoratori non si sentono valorizzati, e le aziende non mostrano alcun riguardo per la qualità della loro vita”, ha detto il presidente di Bmwed, Tony Cardwell, in una nota. Un rappresentante sindacale rimasto anonimo, interpellato dal portale di informazione “Axios”, ha detto che la notizia rappresenta “un bel problema”, e che se le parti non raggiungeranno una nuova intesa uno sciopero tornerebbe ad essere possibile. L’associazione delle società per il trasporto merci su rotaia ha sottolineato in una nota il suo “disappunto”, ma che allo stato attuale la mancata ratifica non comporta alcuna interruzione del servizio. Un portavoce della Casa Bianca, sentito da “Axios”, ha affermato che il presidente Joe Biden rimane “concentrato, ed è consapevole della necessità di evitare uno sciopero: siamo pronti a sostenere entrambe le parti per raggiungere un accordo”. (Was)