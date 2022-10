Giappone: Covid, confini riaperti da oggi a flussi turistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha rimosso da oggi il limite giornaliero all'ingresso di cittadini stranieri nel Paese, allentando ulteriormente il regime di controlli e restrizioni varato dal Paese in risposta alla pandemia di Covid-19. Come anticipato dal primo ministro Fumio Kishida, sono stati ripristinati oggi anche i regimi di esenzione dei visti turistici per gli ingressi individuali dai Paesi che hanno sottoscritto accordi in tal senso cl Giappone. La riapertura del Paese giunge dopo mesi di sollecitazioni da parte delle industrie giapponesi del turismo e dell'intrattenimento. Da oggi riprende in Giappone anche la campagna di incentivi al turismo interno, che sovvenziona i soggiorni alberghieri e la ristorazione. "Spero che più persone possibile utilizzino (il programma) per sostenere le industrie del turismo e dell'intrattenimento", ha dichiarato Kishida. (segue) (Git)