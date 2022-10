Giappone: Covid, confini riaperti da oggi a flussi turistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei visitatori stranieri in Giappone ha superato la soglia di 100mila per il quinto mese consecutivo ad agosto, a seguito dell'allentamento delle restrizioni all'ingresso nel Paese varate per contenere la pandemia di Covid-19. Lo certificano i dati recentemente pubblicati dal governo giapponese, che dovrebbero preludere a un ulteriore aumento degli ingressi nei prossimi mesi. Nello specifico, il Giappone ha registrato il mese scorso un totale di 169.800 ingressi di cittadini stranieri, un dato 6,6 volte superiore a quello di agosto 2021, ma ancora inferiore del 93,3 per cento al massimo registrato nel 2019, anno precedente l'inizio della pandemia. Secondo l'Agenzia del turismo giapponese, 11.701 persone hanno presentato domanda d'ingresso in Giappone a fini turistici nel periodo compreso tra il 16 e il 30 settembre; il numero maggiore di domande viene da Corea del Sud, Thailandia e Stati Uniti. (segue) (Git)