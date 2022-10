Giappone-Usa: simulata in Hokkaido difesa di territori insulari remoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate di Stati Uniti e Giappone hanno condotto ieri una esercitazione congiunta di difesa di territori insulari remoti. Lo ha riferito il ministero della Difesa giapponese, secondo cui l'esercitazione si è svolta presso il poligono di Yausubetsu, nell'isola giapponese settentrionale di Hokkaido, dove sono in corso dall'inizio di questo mese manovre congiunte tra le forze armate dei due Paesi. Durante l'esercitazione di ieri sono stati utilizzati tra gli altri anche lanciarazzi multipli Himars del Corpo dei Marine degli Stati Uniti e sistemi lanciarazzi multipli della Forza terrestre di autodifesa del Giappone. Alle manovre congiunte in corso nell'Hokkaido, che si concluderanno il 14 ottobre, prendono parte circa 2.100 militari delle Forze di autodifesa giapponesi e 1.400 militari dei Marine degli Stati Uniti, con l'impiego di sistemi avanzati come sei convertiplani da trasporto tattico MV-22 Osprey. (Git)