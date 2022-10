Usa: Banca mondiale e Fmi mettono in guardia contro rischio di una recessione globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di una recessione globale sta aumentando, spinto da una serie di “venti contrari” sul piano dell’economia. Lo ha detto il presidente della Banca mondiale, David Malpass, durante una conversazione con la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, in occasione della riunione annuale delle due istituzioni a Washington. “Una recessione globale nel 2023 rappresenta un rischio concreto: le economie avanzate in Europa stanno già rallentando, e vedremo cosa succederà il prossimo anno”, ha detto Malpass, aggiungendo che la sostenibilità del debito pubblico dei Paesi in via di sviluppo si sta facendo “sempre più difficile, ed è acuita ulteriormente dall’inflazione e dai rialzi dei tassi di interesse”. Nel suo intervento, Georgieva ha aggiunto che in base alle stime del Fmi “almeno un terzo dell’economia globale registrerà almeno due trimestri consecutivi di crescita negativa quest’anno”. La direttrice del Fondo ha aggiunto che le principali economie globali stanno rallentando in tutte le regioni del mondo. “L’Eurozona a causa del prezzo del gas; la Cina a causa delle limitazioni legate alla pandemia e ai problemi del comparto immobiliare; e gli Stati Uniti, a causa dei rialzi dei tassi di interesse”, ha spiegato. (Was)