Governo: Cdm approva ddl attuativo per anziani non autosufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito oggi alle ore 17.15 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi, segretario il sottosegretario alla presidenza, Roberto Garofoli, su proposta del premier, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge che introduce deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, anche in attuazione della Missione 5, componente 2, riforma 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti. Il testo - spiega in una nota la presidenza del Consiglio - opera nel solco dell'attuazione delle norme della legge di bilancio 2022, con le quali si è iniziato il percorso di riforma previsto dal Pnrr, e si è avviato a livello territoriale il processo di integrazione dei servizi sociali e sociosanitari riservati alle persone non autosufficienti. (Com)