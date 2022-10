Ucraina: Usaid annuncia partnership con Bayer per sostenere gli agricoltori del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha annunciato una partnership con la multinazionale tedesca Bayer per sostenere la domanda di semi di mais degli agricoltori ucraini. Lo riferisce una nota. Bayer investirà 35 milioni di euro per rafforzare la capacità produttiva del suo impianto per la lavorazione dei semi a Pochuiky, nella regione ucraina di Zhytomyr, creando anche nuovi posti di lavoro per la popolazione locale. (Was)