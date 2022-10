Usa: candidato democratico in Ohio, Biden non dovrebbe correre nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico in corsa per il seggio dell’Ohio al Senato degli Stati Uniti, Tim Ryan, ha dichiarato che il presidente Usa, Joe Biden, non dovrebbe correre alle elezioni presidenziali del 2024. Durante un dibattito televisivo, Ryan ha detto di voler vedere “un cambio generazionale”, citando anche l’ex presidente Donald Trump e il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell. “Lo scenario politico del Paese è ormai malsano, e serve un cambiamento in entrambi i partiti”, ha aggiunto. (Was)