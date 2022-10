Ucraina: Biden sente Zelensky, ferma condanna ai bombardamenti russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, a cui ha ribadito la condanna degli Usa ai bombardamenti russi contro Kiev e una serie di altre città in tutto il Paese. Biden, riferisce una nota, ha fatto le sue condoglianze alle famiglie di chi ha perso la vita, aggiungendo che Washington continuerà a fornire all’Ucraina tutto l’aiuto necessario per difendersi contro l’invasione, anche sul piano militare. Inoltre, il presidente Usa ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno già lavorando con gli alleati per imporre nuove sanzioni alla Russia e fornire nuovi aiuti economici, umanitari e militari all’Ucraina. (Was)