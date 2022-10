Governo: Cdm proroga di 12 mesi stato emergenza a Massa-Carrara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito oggi alle ore 17.15 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi, segretario il sottosegretario alla presidenza, Roberto Garofoli, su proposta del premier, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara. Per l'attuazione delle prime misure urgenti - spiega una nota della presidenza del Consiglio - sono stati stanziati 2.080.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. (Com)