Governo: Cdm proroga di 6 mesi scioglimento Consiglio comunale Marano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito oggi alle ore 17.15 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi, segretario il sottosegretario alla presidenza, Roberto Garofoli, su proposta della ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, a norma dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel), ha deliberato la proroga, per una durata di sei mesi, dello scioglimento del Consiglio comunale di Marano (NA), in ragione della necessità di proseguire l'opera di risanamento dagli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata. (Com)