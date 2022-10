Mediterraneo: Fondazione Craxi promuove giornata di studio sul Maghreb, focus su ruolo Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la viceministra Sereni, Roma dovrebbe “trascinare” anche altri Paesi europei quali Germania, Francia e Spagna a trovare un equilibrio in termini di strategie tra il “vicinato meridionale” e quello orientale, in un momento in cui l’attenzione è sempre più rivolta alla crisi ucraina. “C’è bisogno di partnership con il Mediterraneo e di maggiore collaborazione economica, culturale e politica”, ha dichiarato Sereni, aggiungendo: “Abbiamo il dovere di non rassegnarci e, anche se l’asse della politica internazionale si è spostato verso l’Ucraina e l’est, c’è bisogno di insistere sulla strategicità della sponda sud del Mediterraneo”. Nel corso del suo intervento, Sereni ha anche evidenziato la necessità per Roma di investire di più nella politica estera. “Se vogliamo avere gli strumenti per ragionare con i Paesi dell’Africa e del Nord Africa, abbiamo bisogno di risorse per sostenere le organizzazioni internazionali e multilaterali e le risorse per avere leva non di condizionalità ma di partenariato”, ha aggiunto la viceministra. (Res)