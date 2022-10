Ucraina: Assemblea generale Onu nega a Russia voto segreto su risoluzione in tema di annessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha negato la richiesta della Russia per un voto segreto sulla risoluzione che potrebbe condannare la sua decisione di annettere i territori occupati in Ucraina. L’assemblea ha infatti deciso che il voto sulla bozza di risoluzione sarà palese. Sono 107 le delegazioni che hanno votato a favore del voto palese, mentre 13 hanno votato contro e 39 Paesi si sono astenuti. La votazione sulla risoluzione potrebbe avvenire mercoledì. (Was)