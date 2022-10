Guatemala: governo dichiara stato di calamità per passaggio tempesta tropicale Julia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, ha dichiarato lo stato di pubblica calamità di fronte all'emergenza causata dal passaggio della tempesta tropicale Julia, che ha già provocato tre morti e sette dispersi. "In Consiglio dei ministri abbiamo deciso di dichiarare lo stato di calamità per 30 giorni per poter adottare misure urgenti per salvaguardare la vita dei guatemaltechi di fronte al flagello del ciclone Julia nel Paese", ha dichiarato Giammattei in un video pubblicato su Twitter. Lo stato di calamità autorizza le autorità guatemalteche ad 'aggirare' diversi obblighi costituzionali come garantire la libera circolazione dei cittadini, e permette di disporre l'ordine di evacuazione degli abitanti e l'annullamento di eventi di massa, in caso di emergenza nazionale. (segue) (Mec)